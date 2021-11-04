Стефанчук скликає позачергове засідання Ради на сьогодні

Глава Верховної ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на четвер, 4 листопада. Воно відбудеться одразу після завершення пленарного засідання, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження №392 про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев’ятого скликання" , - йдеться в повідомленні ВР.

Згідно з документом, на позачерговому засіданні парламентарі розглянуть законопроект про Держбюджет-2021 щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій (№5460).