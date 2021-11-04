У "Слузі народу" призначили нового заступника голови фракції

Заступником голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді став Андрій Мотовиловець замість Олександра Корнієнка, який раніше став першим заступником голови парламенту, повідомляє Українська правда.

Про це оголосив спікер Руслан Стефанчук під час засідання Верховної Ради 4 листопада