Токен "Гри в кальмара" виріс, незважаючи на повідомлення про скам

Ціна запущеного за мотивами популярного серіалу Netflix «Гра в кальмара» токена SQUID знову зростає, незважаючи на непрацюючий сайт та облікові записи в соцмережах, а також попередження про можливий скам проекту, повідомляє ForkLog.

Біржа Binance розслідує діяльність проекту, оскільки його було побудовано на базі Binance Smart Chain, повідомили Barrons представники майданчика.

У Binance зазначили, що діяльність Squid Game нагадує схему Pump&Dump і може бути віднесена до шахрайства.

Компанія заявила про заморожування рахунків та занесення до чорного списку адрес гаманців, пов'язаних з розробниками Squid Game. Біржа також використовує інструменти блокчейн-аналітики виявлення зловмисників. Хто стоїть за проектом, невідомо.

Аналітики Binance припустили, що команда проекту використовує сервіс мікшування транзакцій Tornado Cash для відмивання коштів. Служба безпеки біржі зараз відстежує ці активи.

Зібрані дані Binance передасть правоохоронцям.

У Telegram команда Squid Game 1 листопада написала, що хтось нібито намагається зламати проект і заявила про зняття всіх обмежень на транзакції.

Незважаючи на все це, а також попередження про можливий скам на CoinMarketCap, ціна SQUID зростає. За останню добу вона зросла на 2280% (на момент написання).

Нагадаємо, після запуску SQUID різко злетіли в ціні, проте вже тоді інвестори скаржилися, що не можуть продати токени на платформі PancakeSwap.

Після того, як ціна SQUID зросла до $2856, протягом декількох хвилин вона обвалилася до $0,005.

На думку багатьох аналітиків, стався так званий "rug pull". За попередніми оцінками, розробники вивели близько $3,3 млн коштів.