Якість бензину А-95 на українських АЗС: дослідження

Для дослідження восени були відібрані зразки 14 мереж – WOG, ОККО, SHELL, ZOG, KLO, PRIME, БРСМ-Нафта, Avantage 7, BVS, CHIPO, Brent Oil, МОТТО, та дві регіональні АЗС – Kraft та Циклон у Дніпропетровській області, повідомляє Институт потребительских экспертиз.

Ціна на пальне зростає майже щотижня, але якість від цього не покращується. Експерти ринку нафтопродуктів фіксують величезні обсяги імпорту в Україну компонентів виробництва контрафактного бензину.

Це логічно, оскільки зростання цін провокує нечесних на руку бізнесменів робити бодягу – тобто контрафактне паливо. Його реалізація дає дивовижні прибутки. Підпільні мінізаводи з перероблювання нафти працюють, постачаючи свою продукцію по всій країні. Раніше фахівці столичного Інституту споживчих експертиз фіксували порушення у зразках палива переважно у так званих дискаунтерів, які продають паливо на гривню-дві нижче за інших учасників. У нинішньому дослідженні бензину А-95 таких АЗС багато, і висновок виявився цікавим: не всі дискаунтери продають “бодягу”, все залежить не від форми продажу, а швидше від совісті та жадібності продавців. Крім лідерів ринку та дискаунтерів, Інститут споживчих експертиз взяв проби бензину в деяких регіональних мережах.

Як проводилося дослідження

Проби були відправлені до сертифікованої лабораторії, де їх досліджували на відповідність до нормативів профільного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Євро5). Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки та об'ємні частини ароматичних вуглеводнів та бензолу. Всі перераховані вище показники повинні бути в рамках допусків ДСТУ, інакше вони можуть завдати шкоди як автомобілю, так і екології – фактично повітрю, яким ми в результаті дихаємо.

Експерти ІСЕ розділили підсумкові результати на зони – зелену, синю та червону. У першу потрапили мережі, якість пального яких відповідає всім нормативам і навіть має запас міцності за показниками. У синю – АЗС, бензин у яких не мав порушень щодо вимог профільного ДСТУ. Ну і до червоної потрапили результати, які показали некондиційність пального, тобто мали відхилення у якісних показниках.

Зелена зона

Зелена зона порадувала 4 учасниками – WOG, ОККО, ZOG та PRIME. Насамперед було перевірено найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число. Норматив встановлено на рівні не нижче, ніж 95 одиниць. Зразки показали хороший результат – “запас” був у всіх. Найбільший виявлено у WOG (95,6 од.). Лише на одну десяту не досяг лідера ZOG (95,5 од.). По три десяті вище нормативу виявлено у ОККО та PRIME.

Далі досліджували вміст сірки, один із найважливіших показників, який безпосередньо є показником довгого “життя” двигуна. Тут запас виявився не таким великим, але все пальне відповідало нормативам Євро 5. Мінімальне значення виявлено у бензині А-95, придбаному у запорізькій мережі ZOG (7 мг/кг), трохи більше – у WOG (8 мг/кг).

Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників значення в межах норми. Далі було перевірено ще один важливий показник – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якнайменше, оскільки збільшення її кількості прямо впливає на зменшення ресурсу двигуна. Результат – на “відмінно”. Найменша кількість – у PRIME (0,33 % за норми не вище 1%), також мінімальні значення виявлені у WOG та ОККО.

Синя зона

Бензин А-95, придбаний на АЗС Avantage 7, SHELL, KLO, BVS, CHIPO та Kraft, потрапив у синю зону. Бензин А-95, що реалізується тут, відповідав усім вимогам ДСТУ, але за деякими параметрами не дотягнув до запасу. Слід зазначити, що за октановим числом бензини Avantage 7, BVS, CHIPO та Kraft показали запас на рівні “зеленої” зони, в районі 6-7 десятих одиниці.

Червона зона

На жаль, у червоній зоні 4 зразки – і ще сумніше, бо це “усім знайомі обличчя”. Бензин А-95 не відповідав ДСТУ у мереж БРСМ-Нафта, МОТТО, Brent Oil та “бочки” Циклон. В перших трьох зразках була виявлена нестача “октану” – у БРСМ-Нафта (93,3 од.), МОТТО (92,4 од.), Brent Oil (92,4 од.). Тобто по суті тут продають “дев'яносто другий” за ціною “п'ятого”. Це серйозне порушення, оскільки двигуни сучасних автомобілів чітко налаштовані на відповідний рівень октанового числа. Заправка бензином зі зниженим числом, як мінімум, збільшить витрату пального і зменшить потужність двигуна, а як максимум – може призвести до поломки паливної апаратури.

Що стосується шкідливої ​​для екології та повітря сірки, то перевищення більш ніж удвічі було виявлено у зразку МОТТО (22 мг/кг за норми не більше 10). Найсумніше почалося під час перевірки вмісту бензолу. П'ятикратне (!) перевищення допустимого рівня цієї токсичної речовини виявлено у пробі БРСМ-Нафта (4,88 % за норми не більше 1%). Не менш шокуючі цифри і у МОТТО з Циклоном – перевищення більше ніж у тричі! На їхньому тлі Brent Oil зі своїми 1,26% виглядає навіть пристойно. Загалом, екологам варто бити на сполох – за такого перевищеного вмісту бензолу, проблеми зі здоров'ям у водіїв та пішоходів практично неминучі.

Підсумки дослідження показали, що загалом ситуація на ринку з якістю бензину залишається незмінною. Є дві хороші новини. Перша – лідерські мережі WOG та ОККО продовжують реалізовувати пальне з європейських НПЗ, і підвищення цін ніяк не позначилося на якості. Друга: дискаунтер – це не завжди погано. Власникам деяких таких мереж доводиться важко у конкуренції з лідерами ринку, але вони не йдуть на угоди з совістю та не продають споживачеві явно неякісне паливо.

Погані новини полягають у тому, що одні з найбільших гравців дискаунтерського ринку, БРСМ-Нафта, МОТТО та Brent Oil продовжують політику максимального вичавлювання прибутку шляхом продажу напівкустарного бензину. Це завдає шкоди не лише автомобілістам та жителям міст, а й фінансовому бюджету країни через недоплачені податки.