Влад Яма з сім'єю відпочиває на Мальдівах: фото з дружиною та сином

Український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма полетів на Мальдіви. Він давно мріяв побувати на цих островах, тому декілька днів з сім'єю проведе саме там, повідомляє 24 Канал.

У неділю Влад має бути на прямому ефірі "Танців з зірками", тому на Мальдіви полетів лише на декілька днів. Сім'я обирала між Єгиптом та цими островами й все-таки вирішила хоча б менше часу, але провести його в райському куточку землі.

Влад Яма з сім'єю на Мальдівах

Танцівник опублікував фото, на якому зображений з найріднішими на тлі неймовірно красивого океану. На обличчях Влада, Лілії та Леона сяють усмішки. Усі вони дуже щасливі, що змогли прилетіти саме туди та декілька днів насолодитися природою, білосніжним пісочком і бірюзовою водою океану.

Фото з інстаграму хореографа