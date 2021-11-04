Tesla випустила універсальну зарядку для електромобілів

Tesla випустила новий домашній зарядний пристрій, який буде працювати з усіма електромобілями, що продаються в Північній Америці, повідомляє РБК-Україна.

Це перший випадок, коли Каліфорнійський автовиробник пропонує зарядний пристрій без свого патентованого роз'єму, який використовується в Tesla.

Новий настінний зарядний пристрій оснащений стандартним роз'ємом J1772 і призначений для використання як в приміщенні, так і на вулиці. Wall Box забезпечує зарядку до 9,6 кВт. У комплекті з зарядкою поставляється кабель довжиною 7,3 метра. Новий настінний зарядний пристрій фактично є модифікованою версією домашнього зарядного пристрою попереднього покоління, який Tesla продавала своїм клієнтам.

Tesla здалася: компанія показала універсальну зарядку для усіх електромобілів

Зарядний пристрій призначений для роботи з електромобілями будь-яких виробників, а власники Tesla можуть використовувати його зі спеціальним адаптером, який входить в стандартну комплектацію будь-якого автомобіля Tesla. Настінний зарядний пристрій від Tesla коштує всього 415 доларів.

Tesla здалася: компанія показала універсальну зарядку для усіх електромобілів

Запуск продукту відбувся всього через день після того, як Tesla оголосила, що дозволить власникам електромобілів сторонніх виробників використовувати десяток станцій Supercharger в Нідерландах.

Автовиробник планує в кінцевому підсумку відкрити всі свої 25000 супершвидких зарядок по всьому світу для власників електромобілів сторонніх виробників.

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