Tesla випустила універсальну зарядку для електромобілів

Tesla випустила новий домашній зарядний пристрій, який буде працювати з усіма електромобілями, що продаються в Північній Америці, повідомляє РБК-Україна.

Це перший випадок, коли Каліфорнійський автовиробник пропонує зарядний пристрій без свого патентованого роз'єму, який використовується в Tesla.

Новий настінний зарядний пристрій оснащений стандартним роз'ємом J1772 і призначений для використання як в приміщенні, так і на вулиці. Wall Box забезпечує зарядку до 9,6 кВт. У комплекті з зарядкою поставляється кабель довжиною 7,3 метра. Новий настінний зарядний пристрій фактично є модифікованою версією домашнього зарядного пристрою попереднього покоління, який Tesla продавала своїм клієнтам.

Зарядний пристрій призначений для роботи з електромобілями будь-яких виробників, а власники Tesla можуть використовувати його зі спеціальним адаптером, який входить в стандартну комплектацію будь-якого автомобіля Tesla. Настінний зарядний пристрій від Tesla коштує всього 415 доларів.

Запуск продукту відбувся всього через день після того, як Tesla оголосила, що дозволить власникам електромобілів сторонніх виробників використовувати десяток станцій Supercharger в Нідерландах.

Автовиробник планує в кінцевому підсумку відкрити всі свої 25000 супершвидких зарядок по всьому світу для власників електромобілів сторонніх виробників.