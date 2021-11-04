Пандемія коронавірусу звела нанівець прогрес у боротьбі з туберкульозом

Через пандемію COVID-19 збільшилася глобальна смертність від туберкульозу – з 1,4 до 1,5 млн жертв. Це спостерігається вперше за більш як десятиліття. Такого висновку дійшли аналітики в Глобальній доповіді ВООЗ щодо боротьби з цією хворобою за 2021 рік. Про це, посилаючись на західні ЗМІ, повідомляє Ліга.net.

Автори відзначають, що коронавірусна пандемія підрубала системи охорони здоров'я в усіх країнах, від найбагатших до найбідніших. Поки там вводили, знімали та знову впроваджували карантинні обмеження, постраждав доступ людей до всіх інших медичних послуг.

Багатьом людям із туберкульозом не було поставлено діагноз у 2020 році. Число людей, у яких вперше діагностували хворобу, знизилося з 7,1 млн у 2019-му до 5,8 млн у 2020-му.

За оцінками ВООЗ, близько 4,1 млн осіб зараз страждають на туберкульоз, але у них або не діагностовано захворювання, або про це офіційно не повідомлялося. Ця цифра зросла з 2,9 млн. у 2019 році.

Країни, які зробили найбільший внесок у глобальне скорочення кількості повідомлень про туберкульоз з 2019 по 2020 рік, – це Індія (41%), Індонезія (14%), Філіппіни (12%) та Китай (8%). На ці та 12 інших країн припало 93% всього глобального скорочення повідомлень.

Збільшення числа смертей від туберкульозу також відбулося в основному в 30 країнах з найвищим тягарем цієї хвороби. Через відстрочені наслідки пандемії COVID-19, за прогнозами, у 2022 році кількість смертей від туберкульозу ще більше зросте.

Експерти вважають, що пройде щонайменше п'ять років, перш ніж світ повернеться на правильний шлях у боротьбі з туберкульозом.

Основні причини смерті у світі у 2019 році:

Тим часом у ВООЗ натякають, що швидкий прогрес у боротьбі з COVID-19 "показує, що можна зробити для боротьби з туберкульозом, якщо застосовується аналогічна енергійність" .