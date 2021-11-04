ПриватБанк запускає нову послугу переказу грошей для заробітчан

ПриватБанк та Azimo запускають сервіс швидких грошових переказів з Європи до України, повідомляє Сьогодні.

Azimo – це європейський сервіс електронних грошових переказів, який базується в Лондоні та Кракові. Azimo має веб-сайт та мобільний додаток.

Новий сервіс у колаборації з ПриватБанком спрямований перш за все на проблеми українців, які працюють за кордоном.

Тепер, користувачі Azimo у Великобританії, Європі, Канаді та Австралії можуть надсилати гроші на рахунки ПриватБанку і для цього їм знадобиться лише номер мобільного телефону одержувача та останні чотири цифри їх платіжної картки.