ПриватБанк запускає нову послугу переказу грошей для заробітчан
ПриватБанк та Azimo запускають сервіс швидких грошових переказів з Європи до України, повідомляє Сьогодні.
Azimo – це європейський сервіс електронних грошових переказів, який базується в Лондоні та Кракові. Azimo має веб-сайт та мобільний додаток.
Новий сервіс у колаборації з ПриватБанком спрямований перш за все на проблеми українців, які працюють за кордоном.
Тепер, користувачі Azimo у Великобританії, Європі, Канаді та Австралії можуть надсилати гроші на рахунки ПриватБанку і для цього їм знадобиться лише номер мобільного телефону одержувача та останні чотири цифри їх платіжної картки.
"Завдяки інноваційним рішенням та партнерству з провідними гравцями європейського ринку, ми надаємо нашим громадянам високотехнологічний сервіс та чудову і безпечну альтернативу неформальним каналам переказу грошей", -заявив заступник голови правління ПриватБанку Разван Мунтеану.