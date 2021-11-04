Зеленський представив у Раді кандидатуру на посаду міністра оборони

Володимир Зеленський представив у парламенті кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони, повідомляє Лівий берег.

Кандидатура міністра оборони, як відомо, вноситься до парламенту за подання президента.

"Є поняття ротації – це стосується не лише бійців на передовій. Дуже важливо підміняти тих, хто віддався без залишку. Змінювати новими професійними людьми, зарядженими на 100%. Тож ще раз хочу подякувати Андрію Васильовичу (Тарану, – Ред.)" , – зазначив президент.

Зеленський нагадав, що Андрій Таран – поки що єдиний українець, відзначений в залі слави Національного університету оборони США.

"Впевнений, що його наступник має високий потенціал, аби стати другим видатним українцем" , – зазначив президент.

Він додав, що наступник Тарана повинен мати беззаперечний авторитет серед українських бійців, зміцнювати обороноздатність армії і забезпечувати гідні умови для захисників і захисниць України.