Україна розробила план наступу на Росію – Арестович

Під час візиту до Києва голови Міністерства оборони США Ллойда Остіна в жовтні Україна розробляла план контрнаступу на Росію в разі повномасштабної війни. Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Страна UA.

За його словами, від Заходу на підтримку України в разі "великої війни" будуть санкції проти президента РФ Володимира Путіна.