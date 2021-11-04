Україна розробила план наступу на Росію – Арестович
Під час візиту до Києва голови Міністерства оборони США Ллойда Остіна в жовтні Україна розробляла план контрнаступу на Росію в разі повномасштабної війни. Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Страна UA.
За його словами, від Заходу на підтримку України в разі
"великої війни" будуть санкції проти президента РФ Володимира Путіна.
"Збройні Сили України готові до будь-якого сценарію, навіть до повномасштабного наступу. Планування складено ще у квітні. Спільні плани реагування розроблені з міжнародними партнерами. Нагадаю, два тижні тому був міністр оборони США Остін в Україні. Якщо буде повномасштабна війна, незалежно від того, що буде з Україною, а буде нелегко, Росія втратить обороноздатність років на п'ять. А може похитнеться сам путінський режим, тому що будуть санкції, і будуть великі проблеми",- заявив Арестович.