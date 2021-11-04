WhatsApp обзавівся трьома новими функціями

Оновлення WhatsApp принесло кілька нових функцій, які можуть бути корисними для багатьох користувачів. Вони доступні як у мобільному додатку, так і десктопних версіях, повідомляє Російська газета.

Так, у версії WhatsApp для ПК з'явилася можливість редагувати зображення. Раніше це було неможливо, і користувачам доводилося користуватися мобільним додатком. Тепер цю проблему вирішено - у версії для комп'ютерів з'явився власний редактор мультимедіа.

Ще одна новація - розширений попередній перегляд посилань. Тепер при надсиланні посилання в чат на превью відображається більше інформації - це дозволить користувачеві краще розуміти, чи варто переходити на сайт.

Третє нововведення - зручніша робота зі стікерами. Під час набору тексту користувачеві відображатимуться стікери, які можуть йому підійти. Це зробить пошук стікерів швидше та простіше, вважають у WhatsApp. При цьому месенджер аналізує текст, що набирається локально, не відправляючи жодних даних на віддалені сервери.