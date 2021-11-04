"ЗЕофшор": опозиція під час виступу Зеленського піднялася з плакатами

Нардепи опозиційних фракцій під час виступу президента Зеленського в Раді підняли плакати з питаннями до голови держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленському нагадали про офшорний скандал, а також про дефіцит кисню в лікарнях та про "вагнергейт".

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, у якому, зокрема, ідеться про те, що президент Володимир Зеленський та його соратники могли бути причетні до переказу 40 млн доларів від структур, пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським.