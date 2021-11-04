СБУ заблокувала схему розкрадання мільйонів з оборонного підприємства
Служба безпеки України заблокувала схему з розкрадання мільйонів гривень з авіаційного підприємства оборонного значення: під виглядом нової техніки заводу постачали вживану. Таким чином намагалися привласнити 2,5 млн грн.
Про це йдеться в повідомленні СБУ.
Мова йде про завод "Авіакон", яке розташоване в Конотопі Сумської області.
"Оперативники СБУ задокументували, що керівництво приватних структур, які займаються торгівлею побутовими електроприладами, налагодило схему з постачання стратегічному держпідприємству уживаного неякісного устаткування замість нової високоточної військової продукції. Щоб уникнути викриття, ділки власноруч підробляли технічні паспорти на обладнання, а також інші документи", – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, неякісне устаткування призначалось для ремонту гвинтокрилів як для Міністерства оборони, так і для іноземних замовників.
Контррозвідка СБУ зараз перевіряє наявність подібної схеми на інших оборонних підприємствах України.