СБУ заблокувала схему розкрадання мільйонів з оборонного підприємства

Служба безпеки України заблокувала схему з розкрадання мільйонів гривень з авіаційного підприємства оборонного значення: під виглядом нової техніки заводу постачали вживану. Таким чином намагалися привласнити 2,5 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні﻿ СБУ.

Мова йде про завод "Авіакон", яке розташоване в Конотопі Сумської області.

"Оперативники СБУ задокументували, що керівництво приватних структур, які займаються торгівлею побутовими електроприладами, налагодило схему з постачання стратегічному держпідприємству уживаного неякісного устаткування замість нової високоточної військової продукції. Щоб уникнути викриття, ділки власноруч підробляли технічні паспорти на обладнання, а також інші документи" , – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, неякісне устаткування призначалось для ремонту гвинтокрилів як для Міністерства оборони, так і для іноземних замовників.

Контррозвідка СБУ зараз перевіряє наявність подібної схеми на інших оборонних підприємствах України.