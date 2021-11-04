Росія заявила про готовність до діалогу із США

Росія завжди наголошувала, що готова до виваженого та неполітизованого діалогу зі США з питань міжнародної інформаційної безпеки (МІБ). Про це заявив заступник голови МЗС Росії Олег Сиромолотов, повідомляє Лента.Ру.

На думку Сиромолотова, справжня сила дипломатії "полягає в здатності найзапекліших опонентів долати принципові розбіжності та знаходити взаємоприйнятні прагматичні рішення" .

"На загальному негативному фоні російсько-американських відносин досягнення домовленості із США про вироблення єдиного тексту резолюції саме по собі є досить нетривіальним політичним ходом з нашого боку. Ще більшої значущості він набуває, якщо враховувати контекст нашої взаємодії з Вашингтоном на напрямі інформбезпеки" , - сказав Сиромолотів.

3 листопада перший комітет Генасамблеї ООН підтримав спільний проект резолюції Росії та США щодо проблематики МІБ. У ньому прописано необхідність не допускати використання інформаційних ресурсів та технологій у злочинних та терористичних цілях.

На даний момент виробленням правил поведінки в кіберпросторі в рамках ООН займаються Група урядових експертів (ГПЕ), що підтримує Вашингтон, і Робоча група відкритого складу (РГЗС), що функціонує з ініціативи Москви.