ПриватБанк призупинить роботу систем перед "чорною п'ятницею"

У ніч на неділю, 7 листопада, ПриватБанк оновить програмне забезпечення процесингового центру. З 01-00 до 04-30 годин будуть припинені всі грошові перекази, а також припинена робота банкоматів і терміналів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як наголошують у прес-службі ПриватБанку, банк свідомо прийняв рішення про оновлення.

"Ми усвідомлюємо, що це високий сезон купівельної активності, який починається з "чорної п'ятниці" і завершується різдвяними розпродажами по всьому світу, і ми турбуємося, щоб шопінг наших клієнтів був комфортним" , - йдеться в повідомленні.

У період оновлення процесингового центру банк призупинить проведення транзакцій за картками, роботу Приват24 для фізичних осіб Приват24 для бізнесу.

В ході технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

Відзначимо "чорна п'ятниця" - зазвичай найбільший розпродаж року, в 2021 році випаде на 26 листопада.