Безвуглеводний раціон продовжує життя чоловіка

Американські вчені неодноразово проводили досліди над лабораторними тваринами, під час яких робилися висновки, що підтверджують те, що харчування безпосередньо впливає якість життя. Гастрономічні звички безпосередньо впливають на чоловіче здоров'я, повідомляє Menslife.

Раціон харчування, який виключає вуглеводи, зменшує ризик раку простати та продовжує життя чоловіка, заявляють дослідники з Дюкського Університету.

І цьому є просте пояснення: розвиток та зростання пухлини взаємопов'язані зі збільшенням рівня інсуліну у крові. Можна дійти невтішного висновку, що складаючи свій раціон з безвуглеводних продуктів, людина значно уповільнює процес зростання злоякісної пухлини.

«Дієту, що складається з продуктів, які позбавлені вуглеводів, можна сміливо назвати найефективнішою. Вона не тільки служить відмінною профілактикою раку простати, але і здатна уповільнити зростання пухлини, що вже утворилася. Іншими словами - така дієта продовжує життя чоловіка», - поділилися своєю думкою вчені.

Наразі фахівці не зупиняються проводити досліди на лабораторних тваринах, однак у недалекому майбутньому мають намір проводити свої дослідження за участю людей.

Все, що слід почати робити - це замінювати шкідливі вуглеводи (солодкості, хліб із білого борошна, солодкі фрукти, такі як виноград) корисними (крупи, хліб з висівків або цілозерновий, макарони їх твердих сортів пшениці, овочі). Ти дуже скоро станеш виглядати краще, почнеш себе краще відчувати і відчуватимеш енергію.