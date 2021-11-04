Лукашенко отримав оновлену конституцію Білорусії

Лукашенко отримав оновлену конституцію Білорусії

Конституційна комісія подала доопрацьований варіант оновленої конституції Білорусі самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку, повідомляє Лента.ру.

"Я отримав останній варіант, прописаний варіант, Конституції з урахуванням наших колишніх домовленостей у робочій групі, познайомився. Сьогодні спробуємо поговорити на теми, які є гострими та важливими для нашої країни", - повідомив він.

Лукашенко зазначив, що головні зміни мають стосуватися державної влади. За його словами, важливо закріпити роль Всебілоруських народних зборів, а також перерозподілити повноваження між органами державної влади. Лукашенко також застеріг від руйнування системи влади, яка існує у сучасній Білорусі.

Олександр Лукашенко заявив про необхідність змінити конституцію на тлі протестів, які охопили Білорусь після виборів глави держави у серпні 2020 року.

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