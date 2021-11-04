Лукашенко отримав оновлену конституцію Білорусії

Конституційна комісія подала доопрацьований варіант оновленої конституції Білорусі самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку, повідомляє Лента.ру.

"Я отримав останній варіант, прописаний варіант, Конституції з урахуванням наших колишніх домовленостей у робочій групі, познайомився. Сьогодні спробуємо поговорити на теми, які є гострими та важливими для нашої країни" , - повідомив він.

Лукашенко зазначив, що головні зміни мають стосуватися державної влади. За його словами, важливо закріпити роль Всебілоруських народних зборів, а також перерозподілити повноваження між органами державної влади. Лукашенко також застеріг від руйнування системи влади, яка існує у сучасній Білорусі.

Олександр Лукашенко заявив про необхідність змінити конституцію на тлі протестів, які охопили Білорусь після виборів глави держави у серпні 2020 року.