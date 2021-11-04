Виявлено несподіваний фактор тяжкого перебігу COVID-19
Генетично схильні до розвитку кислотного рефлюксу (що призводить до печії кислотно-жовчного закидання в стравохід) люди можуть бути схильні до важкого перебігу COVID-19, повідомляє Лента.ру.
Відповідне дослідження, проведене за участю Науково-дослідного інституту (НДІ) Бергхофера у Квінсленді (Австралія), опубліковане в журналі Human Molecular Genetics.
Вчені виявили несподіваний фактор тяжкого перебігу COVID-19.
"Ми з'ясували, що гени, які провокують гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ), пов'язані з 15-відсотковим підвищенням ризику тяжкого перебігу та госпіталізації при COVID-19", - сказав співавтор роботи Джу-Шенг Онга.
Фахівці зазначили, що ГЕРХ та тяжкий перебіг COVID-19 мають загальні фактори ризику – ожиріння, гіпертонію, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет.
"Наші результати дозволяють припустити, що ГЕРХ грає пряму роль у підвищенні ризику госпіталізації при коронавірусі", - зазначив Онга.