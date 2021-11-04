Лерос назвав Зеленського "головним зрадником" у країні

Народний депутат України Гео Лерос назвав Володимира Зеленського "зрадником" та показав президенту України непристойний жест рукою, повідомляє УНІАН.

Це сталося під час засідання парламенту, на якому розглядалося питання про призначення Олексія Резнікова міністром оборони України та в сесійній залі був присутній глава держави.

Лерос, виступаючи з трибуни парламенту, назвав Зеленського "зрадником". Зеленський не реагував на це, а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, щоб Леросу відключили мікрофон, оскільки він говорить не на тему.

Мікрофон було відключено, Лерос не міг продовжувати виступати, тоді він повернувся до президента України та показав йому піднятий середній палець.

Після цього народний депутат України Марія Мезенцева (фракція "Слуга народу") закликала регламентний комітет парламенту розібратися з цією ситуацією, ухваливши відповідні рішення. Вона зазначила, що є недопустимою така поведінка народного депутата, зокрема в сесійній залі Верховної Ради.