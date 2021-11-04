Рада виділила 800 млн грн на кисневі станції для лікарень

Верховна Рада України збільшила витрати на закупівлю кисневих станцій для COVID-лікарень ще на 800 млн гривень. Відповідний законопроект №5460 підтримали 336 нардепів. Про це, із посиланням на пленарне засідання, пише Илона Свиридова, РБК-Україна.

Таким чином, нардепи внесли зміни до закону про бюджет-2021, якими передбачено створення бюджетних програм "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я" та "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними установами охорони здоров'я послуг з проектування та встановлення кисневих станцій".

Згідно із законом, 650 млн гривень піде на закупівлю обладнання та 150 млн гривень – на проектування та монтаж. Кошти пропонують перерозподілити з надходжень від імпортного ПДВ.