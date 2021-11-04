Рада виділила 800 млн грн на кисневі станції для лікарень

Рада виділила 800 млн грн на кисневі станції для лікарень

Верховна Рада України збільшила витрати на закупівлю кисневих станцій для COVID-лікарень ще на 800 млн гривень. Відповідний законопроект №5460 підтримали 336 нардепів. Про це, із посиланням на пленарне засідання, пише Илона Свиридова, РБК-Україна.

Таким чином, нардепи внесли зміни до закону про бюджет-2021, якими передбачено створення бюджетних програм "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я" та "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними установами охорони здоров'я послуг з проектування та встановлення кисневих станцій".

Згідно із законом, 650 млн гривень піде на закупівлю обладнання та 150 млн гривень – на проектування та монтаж. Кошти пропонують перерозподілити з надходжень від імпортного ПДВ.

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