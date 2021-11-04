Держенергонагляд з'ясовує причини аварійної зупинки енергоблоків ДПЕК

Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) здійснює низку заходів з метою з'ясування причин аварійної зупинки енергоблоків №4 "ДТЕК Курахівська ТЕС", №6 та №11 "ДТЕК Бурштинська ТЕС" та №8 "ДТЕК Добротвірська ТЕС", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Такі дії здійснюються згідно з зверненням НЕК "Укренерго" та рішенням РНБО щодо проведення позапланових перевірок виробників електричної енергії за результатами кожної аварійної зупинки генеруючого обладнання теплових електричних станцій та централей" , - пояснив Держенергонагляд.

Інспекція послалася на інформацію "Укренерго", згідно з якою Україна 2 листопада була змушена активувати аварійну допомогу з енергосистем інших країн, причиною чого стала підвищена аварійність на енергоблоках ТЕС у період сезонного зростання споживання.

Зокрема, на "ДТЕК Курахівська ТЕС" було затримано вихід із планового ремонту блоку №8, який було переведено в аварійний ремонт до кінця 5 листопада.

2 листопада з ранку виведено в аварійний ремонт енергоблок №11 "ДТЕК Бурштинської ТЕС", що унеможливило перефіксацію енергоблоку №8 цієї електростанції на роботу в ОЕС України з метою зниження в цій зоні дефіциту потужності.

Також було виведено в аварійний ремонт енергоблок №6 "ДТЕК Бурштинська ТЕС".

"Для з'ясування причин виникнення та розвитку технологічних порушень представники Держенергонагляду включені до складу комісій з розслідування технологічних порушень та прибутку на зазначені об'єкти" , – поінформували у Держенергонагляді.

Зокрема, буде вивчено обставини аварійних відключень на цих енергоблоках ТЕС та виконання організаційно-технічних заходів відповідно до вимог нормативно-правових актів та правил у галузі електроенергетики.

"За результатами розслідування буде складено акти, в яких встановлено причини порушень та розроблено організаційно-технічні заходи з термінами їх виконання" , - пояснили в інспекції.

Також до заходів щодо з'ясування причин аварійної зупинки блоків зазначених ТЕС залучено представників оператора системи передачі в особі "Укренерго" та Служби безпеки України.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" назвало причиною активації 2 листопада аварійної допомоги Білорусі та Словаччини дефіцит потужності в Об'єднаній енергосистемі України та в "Острові Бурштинської ТЕС" через підвищену аварійність на енергоблоках теплових станцій, зокрема групи ДТЕК.

У свою чергу "ДТЕК Енерго" вимагає від НЕК "Укренерго" спростування звинувачень на адресу компанії щодо причин зриву балансування енергосистеми та активації аварійної допомоги з Білорусі.