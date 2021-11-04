У Дніпрі стартувало будівництво Північної об'їзної дороги

У Дніпрі слідом за Південним обходом, будівництво якого вже добігає кінця, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" розпочалися роботи на Північному обході міста. Нова дорога з'єднає Кайдацький міст із трасою М-30 Стрий – Ізварине, повідомляє УНІАН.

"В області зводять з нуля три магістралі. Нова траса Київ Н-31. А ще – дві об'їзні. Вони суттєво розвантажать Дніпро від транзиту. На Північному обході роботи лише розпочали" , – поділився подробицями перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

До початку будівництва Південного та Північного обходів у Дніпра не існувало об'їзної дороги, тому весь великогабаритний транзитний транспорт прямував через місто, створюючи затори та руйнуючи дороги.

Протяжність Північного обходу становитиме 6,6 км, з яких 1 км припаде на унікальну для України естакаду. Її збудують над промисловою зоною та залізницею.

Джерело: adm.dp.gov.ua

Металеві прогони естакади поетапно насуватимуться на попередньо встановлені опори. Виготовлення першої секції завдовжки 80 метрів уже розпочалося.

Нова об'їзна дорога буде також забезпечена шумовідбивними екранами, що забезпечить додатковий комфорт для мешканців довколишніх будинків.

Крім цього, на виїзді з міста у складі Північного обходу буде також збудовано залізничний шляхопровід, а сама дорога пройде під ним.

На будівництві нової об'їзної будуть задіяні 300 фахівців та понад 200 одиниць техніки.

Очікувана пропускна спроможність Північного обходу має становити понад 2600 автомобілів на годину.

Джерело: adm.dp.gov.ua