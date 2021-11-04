Не від коронавірусу: в Україні почнуть вакцинувати в аптеках

В Україні, у рамках пілотного проекту, буде спрощено доступ громадян до вакцинації від грипу. Отримати щеплення доросла особа зможе, безпосередньо, у аптеці.﻿ Про це, із посиланням на прес-конференцію "Пілотний проєкт з вакцинації проти грипу в аптеках", пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Таку ініціативу пояснюють, зокрема, тим, що отримати щеплення від грипу в лікарнях наразі стало складніше, через величезні черги на вакцинацію від коронавірусу.

Де можна отримати щеплення

Вакцинуватися від грипу можна в одній із п'яти аптек Києва, які беруть участь у пілотному проекті (мова йде про мережу аптек АНЦ).

Коли можна щепитися

Пілотний проект триватиме з 10 по 14 листопада цього року.

Хто може отримати щеплення та за яких умов

Отримати вакцину від грипу може кожна повнолітня особа, яка придбала вакцину та пройшла огляд у лікаря. Після цього людина може щепитися безпосередньо в аптеці.