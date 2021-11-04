Патрульних зобов'яжуть працювати із включеними бодікамами
Українські патрульні поліцейські будуть зобов'язані завжди працювати з увімкненими бодікамами. З наступного року такі пристрої будуть у кожному підрозділі патрульної поліції, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на форумі "Україна 30".
"Вже з наступного року в кожному підрозділі патрульної поліції, де працюють офіцери і будуть виїжджати на патрулювання, будуть бодіками. І вони зобов'язані будуть їх включати під час спілкування з громадянами", - заявив Монастирський
За його словами, таким чином можна буде досягти більш високого стандарту захисту прав людини.
Бодікам - це персональна камера, відеореєстратор, який може кріпитися безпосередньо на одяг. Застосовується для фіксації роботи поліцейських.