Рєзніков анонсував кадрові зміни до Міноборони

Новий міністр оборони Олексій Резінков обіцяє кадрові зміни у відомстві, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у Раді після призначення на посаду.

Водночас Резніков не озвучив прізвища тих, хто може втратити свою посаду.

"Я зараз не озвучую прізвища, тому що хочу поспілкуватися з кожною людиною, яка перебуває на відповідальній посаді, щоб зрозуміти, що вона робить, що не виходить, що раніше заважало, тоді я відчую, чи дорогою нам далі чи нам треба буде потиснути один одному руки, подякувати та попросити звільнити місце" , - наголосив глава Міноборони.

Резніков поінформував, що це питання буде вирішено протягом кількох днів.

Говорячи про кадрові зміни до ЗСУ, він заявив, що такі рішення прийматимуться разом із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.