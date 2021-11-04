Вчені створили паливо з повітря та світла

Експериментальна система позволяє виробляти екологічно чисте вуглеводневе паливо, яке можуть використовувати кораблі та літаки, повідомляє Корреспондент.

Вчені зі Швейцарії та Німеччини зібрали дослідну установку, яка виготовляє паливо з повітря, використовуючи сонячну енергію. Стаття про унікальну розробку була опублікована в журналі Nature, повідомляє сайт Швейцарської вищої технічної школи Цюріха.

Дослідники під керівництвом Альдо Стейнфельда зібрали систему з трьох основних блоків: прямого уловлювача повітря, сонячної окислювально-відновної установки та пристрої для перетворення газу в рідину.

Вода та вуглекислий газ, вилучені з повітря, потрапляють у реактор, де під дією світла перетворюються на монооксид вуглецю та водень. Надалі суміш переробляється в рідкі вуглеводні, такі як гас або метанол.



Наголошується, що синтетичне паливо – вуглецево-нейтральне. При його згорянні виділяється рівно стільки вуглекислого газу, скільки раніше витягли з повітря для виробництва.

Дослідники вважають, що їхнє відкриття допоможе авіації позбутися викидів вуглецю в майбутньому. В даний час на авіацію та кораблі припадає близько 8% парникових викидів.

Експериментальна установка стабільно працює за різних погодних умов. Вона здатна виробити 32 мл метанолу за семигодинний робочий день при періодичному сонячному опроміненні.

Як зазначили автори, нова технологія може стати прообразом повноцінного промислового процесу.

За їхніми розрахунками, щоб задовольнити світовий попит на авіаційну гас, який у 2019 році становив 414 мільярдів літрів, потрібно побудувати заводи з виробництва синтетичного палива загальною площею 45 тисяч квадратних кілометрів, що еквівалентно лише 0,5% території пустелі Сахара.

На даний момент проблема полягає в тому, що високі інвестиційні витрати на початкових етапах зроблять паливо дорожче копалин гасу, який воно покликане замінити. Однак цю проблему можна вирішити: витрати на виробництво знизяться при широкому використанні сонячного авіаційного палива.