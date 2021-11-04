Похмура пора: 7 книг для довгих осінніх вечорів

Зима близько, холоди наступають, а опалювальний сезон тільки-тільки набирає обертів. Далі добірка 7 книг для довгих осінніх вечорів, повідомляє Сьогодні.

"Доки кава не охолоне" Тосікадзу Кавагуті ("КСД")

Маленька кав'ярня у Токіо позбавлена вікон, проте має три годинники та свою таємницю. Один раз на добу звідси можна повернутися назад у часі та знову зустрітися із тим кого любив, але втратив. Четверо жінок зважуються скористатися такою послугою. Та чи варто розбурхувати старі почуття та тривожити ледь загоєні рани? Про це ви дізнаєтеся, занурившись у теплу атмосферу книги японського автора Тосікадзу Кавагуті.

Фото: bookclub.ua

"Води слонам" Сара Груен ("Фабула")

Що не робиться — все на краще. Підтвердити правильність цієї приказки може Джейкоб, головний герой твору "Води слонам", що на схилі років згадує свій відчайдушний вчинок, про який абсолютно не шкодує. Коли все життя пішло шкереберть, хлопець застрибнув у потяг, та опинився у вагоні мандрівного цирку. І хто б знав, що саме там він знайде своє призначення, істинне кохання та справжніх друзів, які можуть бути не лише людьми.

Фото: fabulabook.com

"Так весело нам ще ніколи не було" Клер Ломбардо ("Рідна Мова")

Плинна сімейна сага "Так весело нам ще ніколи не було" у виконанні Клер Ломбардо стане окрасою ваших осінніх вечорів. Багатодітне щасливе подружжя має гармонійні стосунки, вони разом вже багато років. Їхні чотири доньки знаходяться у пошуку життєвого шляху, набиваючи власні синці, отримуючи цінний досвід. І начебто в родині панує атмосфера довіри, проте кожен має свої скелети у шафі, свої неприємні таємниці. І коли одна з таких випливає назовні — стає очевидно, що невирішені проблеми Дамокловим мечем висять над цією сім'єю. Проте любов та вміння порозумітися здатні творити дива.

Фото: ridna-mova.com

"Усе від А до Я" Деббі Джонсон ("Фабула")

Легке чтиво на нелегку тему – так можна охарактеризувати роман "Усе від А до Я". Ця щемка історія починається із жінки, що дізнається про невтішний діагноз, який лишає їй всього кілька місяців життя на цьому світі. І єдине її бажання — встигнути помирити своїх доньок, які дуже давно перестали спілкуватися. Тож вона вирішує не повідомляти про хворобу, а натомість за допомогою листів, загадок та квестів запрошує їх пройти шлях примирення від А до Я. Чи вдасться їм віднайти любов та прощення у своїх серцях? Відповідь не забариться.

Фото: fabulabook.com

"Усім хлопцям, яких я кохала" Дженні Хан ("Ранок")

Так підписала свої таємні листи Лара, головна героїня однойменного твору Дженні Хан. Об’єкти її симпатій ніколи не мали отримати ті послання, проте доля вирішує інакше. Підкидає хмизу у вогонь і те, що один з хлопців – колишній Лариної сестри. А тут ще й друзі щось запідозрили, і випускні екзамени на носі. І як тут розібратися із власними почуттями? Аби дізнатися, чим закінчиться уся катавасія, зазирніть до цієї кумедної історії, що лишає по собі приємний післясмак.

Видавництво "Ранок"

"Тривожні люди" Фредерік Бакман ("Книголав")

Чи може щось об'єднувати дев'ятьох незнайомців, які разом стали заручниками злодія-невдахи? Може. Навіть більше, ніж здається. Саме це доводить нам Фредерік Бакман у своєму романі "Тривожні люди". І врешті не таким важливим виявляється вік, гендер, професія чи статок. Бо в душі всі ми – маленькі діти, що прагнуть любові, прийняття й душевного тепла.

Видавництво "#Книголав"

"Де закінчуються веселки" Сесілія Ахерн ("Рідна Мова")

Розі та Алекс розуміють одне одного з пів слова, дарують взаємну підтримку у будь-яких ситуаціях. Та досі сумніваються, які між ними стосунки, чи справді вони просто друзі? Хай доля розводить їх на довгий час, та правду кажуть — твоє від тебе не втече. Чи знайдуть герої сміливість зізнатися у власних почуттях? Читайте у бестлеллері від Сесілії Ахерн.