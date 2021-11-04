Відомий фінансист спрогнозував падіння біткоїну до нуля

Попри те, що нещодавно ціна біткоїну встановила новий рекорд, рано чи пізно його вартість знизиться до нуля, оскільки він нестабільний і його легко відстежити. Так вважає фінансист та есеїст Нассім Ніколас Талеб, називаючи криптовалюти "бульбашкою" на понад $2 трлн, повідомляє Обозреватель.

Автор економічного бестселера The Black Swan жорстко розкритикував цінність криптовалют на платформі Visa Informal Cashless Forum 2021.

"Я не вірю в криптовалюту чи блокчейн-технології, тому що заяви про них не здаються пов'язаними з реальністю" , – зізнався Талеб.

За його словами, висока вартість першої криптовалюти не може розцінюватись як її успішність.

"Це не успіх для валюти. Валюта має бути стабільною " , – вважає економіст й закликає розділяти оцінку криптовалют та зручність від їхнього використання.

До того ж, він називає біткоїн незручним для незаконних операцій, тому що його дуже легко відстежити.

"Люди кажуть, що його не можна відстежити, але статистично ви все ж таки можете це зробити" , – вважає Нассім Талеб.

Експерт називає криптовалюти "бульбашкою" на більш ніж $2 трлн, яка може "здутися", як під час кризи в 2000 році "здулася" біржа NASDAQ. На його думку, інвестиції в біткоїн – ірраціональні, тому що ця криптовалюта не передбачалася для збереження цінності.

"Він не може бути методом зберігання цінності. Тому що в далекій перспективі його кінцева вартість дорівнюватиме нулю " , – каже Нассім Талеб.

Він пояснює свою думку тим, що блокчейн-технологія потребує постійної підтримки, а якщо люди одного разу втратять до неї інтерес, це означатиме її кінець.