Президент України озвучив Резнікову свої "очікування та пріоритети"

Президент України Володимир Зеленський перерахував новому міністру оборони Олексію Резнікову очікування та пріоритети, пов'язані з його минулим юридичним досвідом. Про це Резніков розповів журналістам у кулуарах парламенту в четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На питання про те, яким чином Зеленському вдалося переконати його погодитись очолити Міністерство оборони, Резніков відповів наступне:

"Знімаю капелюха й віддаю належне президентові України Володимиру Зеленському: він знайшов дуже класний аргументований підхід, коли в нас була остання зустріч на цю тему: він збудував переді мною перелік очікувань та пріоритетів, які він бачить... Коли я його почув, зрозумів, що ця розмова пройшла настільки професійно, і вже не знайшов жодного аргументу, щоб відмовитися".

За словами Резнікова, усі ці "очікування та пріоритети" стосувалися, по суті, його юридичних навичок та досвіду.

"За великим рахунком – необхідно навести порядок у закупках. Юрист із цим може впоратися. Навести порядок із справедливістю грошового забезпечення – із цим може впоратися юрист. Навести порядок із корупційною складовою – із цим може впоратися юрист", – пояснив він.