НКЦПФР дозволила купувати акції Pfizer та Nike
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) прийняла ряд рішень про допуск на український ринок капіталу іноземних цінних паперів, серед яких акції американської компанії Pfizer, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Таким чином, тепер українські інвестори можуть скористатись можливістю інвестувати у 85 цінних паперів іноземних емітентів, заявили у прес-службі НКЦПФР.
На засіданні 4 листопада цього року комісія дала старт обігу на українських регульованому і нерегульованому ринку таких компаній:
NIKE, INC.,
MERCK & CO., INC.,
PAYPAL HOLDINGS, INC.,
NVIDIA CORPORATION,
PEPSICO, INC.,
PFIZER INC.,
QUALCOMM INCORPORATED,
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
THE WALT DISNEY COMPANY,
STARBUCKS CORPORATION,
UNITED PARCEL SERVICE,
WALMART INC.