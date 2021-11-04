НКЦПФР дозволила купувати акції Pfizer та Nike

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) прийняла ряд рішень про допуск на український ринок капіталу іноземних цінних паперів, серед яких акції американської компанії Pfizer, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Таким чином, тепер українські інвестори можуть скористатись можливістю інвестувати у 85 цінних паперів іноземних емітентів, заявили у прес-службі НКЦПФР.

На засіданні 4 листопада цього року комісія дала старт обігу на українських регульованому і нерегульованому ринку таких компаній:

NIKE, INC.,

MERCK & CO., INC.,

PAYPAL HOLDINGS, INC.,

NVIDIA CORPORATION,

PEPSICO, INC.,

PFIZER INC.,

QUALCOMM INCORPORATED,

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,

THE WALT DISNEY COMPANY,

STARBUCKS CORPORATION,

UNITED PARCEL SERVICE,

WALMART INC.