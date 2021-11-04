Вийшов трейлер другої частини фінального сезону "Паперового будинку"

У продовжденні "Паперового будинку" покажуть події, що відбуваються під час нападу на центральний банк Іспанії, де команда Професора провела вже понад 100 годин та намагається відбитися від військових. Тепер головним героям доведеться боротись за власне життя, повідомляє Сьогодні.

У ролику загадковий Професор приїхав до центрального банку, де перебуває майже вся його команда. Всі вони у пригніченому стані через смерть Токіо під час перестрілки.

У відео також показали частину жорсткого зіткнення банди з армією військових. Всі кадри супроводжуються зворушливою піснею "The Funeral" від Band of Horses.

Нам було доручено покласти край пограбуванню. Це ми й маємо зробити, — каже один із військових.

У фінальних серіях глядач побачить, як головні герої спробують урятуватися і дізнається, хто ж в результаті таки переможе.

Нагадаємо, що перші п'ять серій 5-го сезону показали у вересні 2021 року. А вже рівно через місяць, 3 грудня, вийдуть фінальні серії.



