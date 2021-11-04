Нафта дорожчає в очікуванні на рішення ОПЕК+
Світові ціни на нафту в четвер вдень корекційно зростають більш ніж на 1% після падіння в середу, тоді як інвестори очікують, що ОПЕК+ дотримуватиметься свого поетапного плану зняття обмежень на видобуток, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.
Станом на 12:09 ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки Brent зростає на 1,48%, до 82,42 долара за барель, грудневі ф'ючерси на WTI дорожчають на 1,17%, до 81,81 долара за барель.
За підсумками попередньої торгової сесії Brent подешевшала на 3,2%, WTI – на 3,6%. Інвестори відреагували на дані Міненерго США про більше, ніж очікувалося, зростання запасів нафти в країні.
Пізніше у четвер пройде засідання ОПЕК+, інвестори очікують на рішення альянсу про видобуток у грудні. Раніше ЗМІ повідомляли про те, що США просять ОПЕК+ збільшити видобуток наступного місяця одразу на 600-800 тисяч барелів на добу. Але судячи з очікувань гравців ринку, альянс на це не піде.
"Ціни (на нафту – ред.) найімовірніше залишаться нестійкими на тлі спекуляцій наступного кроку ОПЕК+. Якщо альянс вирішить продовжувати збільшувати видобуток на 400 тисяч барелів на добу, як і очікувалося, тоді ціни знову зростуть", - прокоментував агентству Блумберг старший по сировинним товарам VI Investment Уілл Сунчіль Юнь (Will Sungchil Yun).