Нафта дорожчає в очікуванні на рішення ОПЕК+

Світові ціни на нафту в четвер вдень корекційно зростають більш ніж на 1% після падіння в середу, тоді як інвестори очікують, що ОПЕК+ дотримуватиметься свого поетапного плану зняття обмежень на видобуток, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Станом на 12:09 ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки Brent зростає на 1,48%, до 82,42 долара за барель, грудневі ф'ючерси на WTI дорожчають на 1,17%, до 81,81 долара за барель.

За підсумками попередньої торгової сесії Brent подешевшала на 3,2%, WTI – на 3,6%. Інвестори відреагували на дані Міненерго США про більше, ніж очікувалося, зростання запасів нафти в країні.

Пізніше у четвер пройде засідання ОПЕК+, інвестори очікують на рішення альянсу про видобуток у грудні. Раніше ЗМІ повідомляли про те, що США просять ОПЕК+ збільшити видобуток наступного місяця одразу на 600-800 тисяч барелів на добу. Але судячи з очікувань гравців ринку, альянс на це не піде.