Викрито канал перетину кордону особами зі списку санкцій РНБО

Фігуранти із санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони України планували перетнути кордон за підробленими паспортами.

Як повідомила Держприкордонслужба﻿, канал незаконного перетину кордону з використанням підроблених паспортів викрили на Одещині.

Цього разу незаконно перетнути кордон хотів громадянин Молдови для легалізації підроблених молдавських паспортів. Окрім того, він також намагався підкупити прикордонника, однак був затриманий на місці.

"Як з’ясувалося, вказані документи мали використовуватися потенційними нелегальними мігрантами (вихідцями з Туреччини та Афганістану) для незаконного потрапляння до країн ЄС. Також встановлено, що з використанням таких документів на змінені установчі дані планували скористатися особи із санкційного списку для термінового незаконного перетинання державного кордону України" , - повідомила прес-служба.

Тривають слідчі дії.