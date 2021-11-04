Депутатам виплатили понад 3 млн грн компенсацій за житло

У жовтні 2021 року 139 народних депутатів Верховної Ради України отримали компенсацію за оренду житла або оренду готельного номера на загальну суму 3122250 гривень. Про це повідомляє прес-служба ВРУ.

Виходячи з оприлюднених даних, найбільше в жовтні отримав член фракції політичної партії "Слуга народу" Сергій Колебошин. Його виплати становили 79 000 грн.

Також член депутатської групи "Довіра" Павло Бакунець отримав 72 000 грн.

Ще одному "слузі народу" Мар'яну Заблоцькому виплатили 59 800 грн.