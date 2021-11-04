Валютний ринок четверга: хід торгів

У середу державна компанія «Укренерго» розмістила на Лондонській фондовій біржі євробонди на суму 825 млн доларів США, а вже сьогодні вийшла з продажем частини отриманої валюти.

Обсяг пропозиції валюти виріс настільки, що частина покупців просто прибрала свої заявки і почала спостерігати, доки впадуть котирування. Рятувати продавців вийшов Національний банк, який сьогодні провів 4 інтервенції поспіль. На початку торгів регулятор узяв 5 млн доларів за ціною близько 26,23 гривень, а коли «Укренерго» вийшла з продажем, вийшов ще тричі: із покупками по 26,185 гривень, 26,175 гривень та 26,17 гривень. Додатково до ранкової суми регулятор уже купив 100 млн доларів і продовжує залишатися на ринку.

Готівковий курс долара миттєво відреагував на новини з міжбанку﻿ падінням. Вранці столичні обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 26,31-26,32 гривні, а цінник опустився до 26,25-26,26 гривень. Вже за традицією зниження цін не призвело до зростання інтересу до готівкової валюти.

Євро на FOREX сьогодні падає на тлі загального зміцнення долара після вчорашнього засідання Комітету з відкритих ринків (FOMC) ФРС США, на якому було оголошено початок скорочення програми стимулювання американської економіки. На момент написання статті євро опустився до позначки 1,1543 долара; лише 20 пунктів відокремлюють його від річного мінімуму. Готівковий євро під дією одразу двох факторів – різкого зміцнення гривні та зниження на FOREX – подешевшав за півдня на 10 копійок: зранку його продавали по 30,38-30,40 гривень, а до обіду – вже по 30,28-30,30 гривень . І відчувається, що до кінця дня ціна готівкової євровалюти може знизитися ще сильніше.

Російський рубль продовжує лихоманити: вранці він опустився до 71,90 рублів за долар, потім виріс до 71,45 рублів за долар, потім знову впав і знову виріс, але вже не так значно. Вихідний день у Росії, де сьогодні святкують День єдності, є причиною. У Києві готівковий рубль продовжує дешевшати. Сьогодні він втратив ще 1 копійку, подешевшавши до 3,67-3,69 гривень за 10 рублів.