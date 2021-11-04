Верещук планує приєднатися до роботи української делегації в ТКГ

Кандидат на посаду міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук хоче приєднатися до роботи української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу. Але поки що невідомо, в якій ролі. Таку заяву вона зробила у Верховній Раді у четвер, повідомляє Вести.

"Щодо мого перебування в Тристоронній контактній групі. Так, я планую брати участь. Але щодо мого головування - це питання до вищого політичного керівництва держави" , - зазначила Верещук.

Нагадаємо, на засіданні 3 листопада Верховна Рада відправила у відставку Олексія Резнікова - віце-прем'єр-міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. У "Слузі народу" останній тиждень говорили про те, що вакантне крісло займе Ірина Верещук.