Рада призначила нового міністра економіки України

Верховна Рада призначила Юлію Свириденко першим віце-прем’єром – міністром економіки України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За відповідне рішення на пленарному засіданні у четвер проголосували 256 народних депутатів.

До цього призначення Свириденко обіймала посаду заступника голови Офісу президента.

Як заявила Свириденко, виступаючи з парламентської трибуни, вона бачить необхідність державного стимулювання п'яти кластерів економіки, де інвестиції у довгостроковий та короткостроковий період дадуть найбільший ефект для економіки: машинобудування, енергетики (проведення термомодернізації щонайменше 5 тис. багатоквартирних будинків щорічно), ІТ, сільського господарства, будівництва (розвиток іпотечного кредитування).

У кризовий період, коли бізнес утримується від масштабних ризикових проектів, функцію генерування та запуску інвестпроектів має брати на себе держава, наголосила вона.

За словами Свириденко, Україна може відновити суднобудування протягом найближчих трьох років і виробляти по 20 суден щорічно, а до 2025 року наростити оборот галузі до 22 млрд грн на рік.

Щодо агропромислового комплексу, вона вказала на необхідність зниження податкових ставок для компаній, які займаються тваринництвом, а також реалізацію програми зрошення.

Відповідаючи на запитання із зали, Свириденко зазначила, що розраховує, що інфляцію у 2022 році буде утримано в рамках таргету НБУ 5%+/-1%.

35-річна Юлія Свириденко закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю "менеджмент антимонопольної діяльності". Свириденко займала посаду заступника голови ОП з 22 грудня 2020 року, а до цього була заступником міністра економіки.

Юлія Свириденко прийшла на посаду заступника міністра економіки, торгівлі та сільського господарства у вересні 2019-го до команди міністра Тимофія Милованова в уряді Олексія Гончарука. Вона зберегла свою посаду, коли Ігор Петрашко змінив Милованова, а з липня 2020 року стала першим заступником міністра.

З 2015 року і до призначення до міністерства Свириденко обіймала керівні посади у Чернігівській обласній держадміністрації, зокрема.