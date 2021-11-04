Турбулентність у відносинах із Єврорадою закінчилася – Кулеба

Період турбулентності у відносинах України з Радою Європи закінчився. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу з головою РЄ Марією Пейчинович-Буріч у Києві в четвер, 4 листопада, пише Александр Иварницкий, Корреспондент.

Так, він повідомив, що на зустрічі обговорили початок спільної роботи з підготовки плану дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки.

"Я впевнений, що після кількох років турбулентності у відносинах з Радою Європи, викликаної необґрунтованим і безпідставним поверненням російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, ми змогли перевернути цю сторінку, в тому числі і завдяки принциповій позиції генерального секретаря. Можемо на повній швидкості надолужувати". та розвивати відносини з Радою Європи на користь і України, і Європи загалом", – сказав Кулеба.

Відносини України та Ради Європи погіршилися влітку 2019 року після повернення делегації Росії до ПАРЄ.