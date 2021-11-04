COVID-вакцинація в регіонах: лідери та аутсайдери за кількістю щеплень

З початку кампанії з вакцинації від коронавірусу в Україні вже зробили понад 18,5 млн щеплень. Беззаперечним лідером є Київ, аутсайдером - Луганська область.﻿ Про це, з посиланням на дані інформаційної системи РНБО, пише Сергій Новиков, РБК-Україна.

Регіони-лідери за кількістю зроблених щеплень від СOVID-19:

Київ - 2 394 229 (перша доза - 1 310 097, друга - 1 084 132)

Дніпропетровська область - 1 730 307 (перша доза - 1 031 880, друга - 698 427)

Харківська область - 1 295 662 (перша доза - 756 070, друга - 539 592)

Львівська область - 1 174 182 (перша доза - 711 134, друга - 463 048)

Київська область - 1 081 507 (перша доза - 635 661, друга - 446 846)

Одеська область -1 001 025 (перша доза - 581 666, друга - 419 359)

Області з найменшим числом зроблених щеплень від СOVID-19: