За непристойний жест президенту Лероса відсторонять від 5 засідань – Корнієнко

Перший віце-спікер Олександр Корнієнко припускає, що регламентний комітет Верховної Ради оперативно розгляне звернення фракції "Слуга народу" щодо сьогоднішньої ситуації в сесійній залі за участю позафракційного депутата Гео Лероса. Про це Корнієнко заявив у коментарі журналістам у Раді, повідомляє Цензор.НЕТ.

Корнієнко вважає, що регламентний комітет запропонує ВР рішення щодо "дисциплінарних заходів" щодо Лероса.

"Вони в нас, на жаль, обмежені. Ми не можемо за таке позбавляти зарплати або забирати мандат, але можемо відсторонити від 5-ти пленарних засідань. Думаю, у даному випадку Гео Багратович на це точно заслуговує", – наголосив перший віце-спікер. .

Відповідаючи на уточнююче питання журналістів, чи не заслуговує на таке ж покарання нардеп "Слуги народу" Галина Третьякова, він зазначив:

"Коли ми обговорюємо бюджет, ми паралельно не обговорюємо, наприклад, питання музики в Україні, давайте окремо обговорювати кейс Гео Багратовича, окремо кейс Галини Третьякової".

Говорячи про те, що речник ВР Руслан Стефанчук дав доручення вимкнути Леросу мікрофон під час його сьогоднішнього виступу, нардеп зазначив:

"Головник на засіданні може вимикати мікрофон, якщо звучать прямі образи, погрози тощо. А якщо говорити про політичну позицію Гео Багратовича, яку він висловив своїм жестом, то тут давно всім зрозуміло. Мені здається, що він був одним з перших , хто протоптав доріжку політичної зради."