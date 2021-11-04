Колишній футболіст України задумався про звільнення з клубу РФ

Колишній футболіст збірної України Ярослав Ракицький невдовзі може поміняти клуб. З січня 2019 року захисник виступає за російський "Зеніт", але має інші варіанти розвитку кар'єри, повідомляє Обозреватель.

Агент 32-річного гравця Вадим Шаблій у коментарі журналісту заявив, що Ракицький користується попитом.

"Ми не обговорювали із "Зенітом" питання продовження контракту чи відходу Ярослава. Зараз ми відкриті до будь-яких пропозицій. Зокрема, Ракицьким активно цікавляться і російські, і зарубіжні клуби. Є вже три гарні пропозиції" , – розповів представник уродженця Дніпропетровської області.

Шаблій та Ракицький на відпочинку. Джерело: Instagram агента

Нагадаємо, свого часу захисника "Шахтаря" критикували за відмову співати гімн України перед матчами. Після переходу до пітерського клубу Ракицького перестали викликати до національної команди.

Ярослав Ракицький під час виконання гімну. Джерело: Динамоманія

Контракт Ярослава у Санкт-Петербурзі розрахований до літа 2022 року. Його трансферна вартість складає близько 6 мільйонів євро.

Вадим Шаблій – агент багатьох відомих українських футболістів: Андрія Ярмоленка, Руслана Малиновського, Віктора Коваленка, Віталія Буяльського, Сергія Кривцова та інших.