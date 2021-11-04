Мережі АЗС змінили роздрібні ціни на пальне

Роздрібні мережі АЗС 4 листопада відкоригували ціни на бензини й дизельне пальне. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

Зокрема, на станціях Shell бензин марок А-92 та А-95 здорожчав на 10 і 20 коп./л, до 32,59 й 33,40 грн/л відповідно. При цьому дизельне пальне у мережі здешевшало на 17 коп./л, до 31,90 грн/л.

На 5 коп./л, до 33,25 грн/л здорожчала лише «п'ятірка» у мережі SOCAR. На KLO й «Паралель» бензин цієї марки здорожчав на 10 коп./л і 20 коп./л відповідно.

«Овіс» підняв ціни на бензини на 24 коп./л, до 31,80 грн/л за А-92 і 32,46 грн/л — за А-95. На 20 коп./л здорожчали бензин марки А-95 і дизельне пальне на станціях UPG.

Водночас такі мережі як «Автотранс», «Рур Груп» і Mango знизили вартість ДП у межах 10-50 коп./л.

Учора Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину й дизпального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Розрахункову ціну для бензину збільшено до 28,40 грн/л, для дизпалива — знижено до 24,90 грн/л.

Таким чином, з урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,40 грн/літр, на «звичайне» дизпальне – 31,90 грн/л.