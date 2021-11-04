Корисні звички, які змінюють життя: правила 20 хвилин
У житті є речі, виконуючи які систематично щодня по 20 хвилин, можна позбутися багатьох проблем, повідомляє GreenPost.
Психологи говорять про «Правила 20 хвилин».
- Хто займається спортом 20 хвилин на день, не варто турбуватися про своє здоров'я.
- Хто приділяє 20 хвилин на день прибирання власного будинку, тим не варто турбуватися про безлад.
- Хто виділяє 20 хвилин на день для покращення концентрації, тим не варто турбуватися про творчу кризу.
- Хто знаходить 20 хвилин на день, щоб вислухати чоловіка чи дружину, не варто турбуватися про проблеми у відносинах.
- Хто виділяє 20 хвилин на день на слухання себе та ведення особистих записів, тим не варто турбуватися про брак ідей.
- Хто 20 хвилин на день працює над створенням джерел доходу, тим не потрібно перейматися власним фінансовим добробутом.
- Хто виділяє 20 хвилин на відпочинок, тим не варто переживати через перевтому та втому.
- Хто читає корисну книгу хоча б 20 хвилин на день, не варто турбуватися про те, як стати експертом.