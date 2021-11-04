Київстар запровадив нові тарифи

Для контрактних та бізнес-клієнтів "Київстар" запропонує нові тарифні плани, які об'єднані спільною лінійкою "ВАШ", повідомляє UBR.

Як і у випадку з пакетами для передоплати, в яких можна докупити додаткові можливості ("Суперсили"), оператор впровадив схожу опцію в тарифах за договором, запевнивши, що ця категорія користувачів отримає "ще більше можливостей".

Для "контрактників" оператор запропонував п'ять тарифів, починаючи з найдешевшого "ВАШ Старт" (135 грн/міс., 100 хвилин на дзвінки "за межі" мережі, 5 ГБ мобільного інтернету) та закінчуючи найдорожчим "ВАШ Безлім" (500 грн/міс., 750 хв, безлімітний мобільний інтернет).

Для бізнес-користувачів доступні сім нових тарифів, від найбільш доступного "ВАШ Старт" (135 грн/міс., 100 хв, 5 120 МБ) і до найдорожчого "ВАШ Максимум" (1,5 тис. грн/міс., 3 ,5 тис. хвилин, безліміт на мобільний інтернет).

Згідно з заявою компанії, контрактні та бізнес-клієнти отримають дві "Суперсили" замість однієї на передоплаті. Одна з додаткових послуг – фіксований інтернет для дому зі швидкістю до 100 Мбіт/с, включений у тарифи без додаткової плати. Другу клієнти зможуть вибрати на свій розсуд:

плюс 100 хвилин на інші мережі та за кордон;

розширений пакет "Київстар ТБ";

безлімітне відео із сервісом "Відео на ходу";

SIM для планшета;

SIM для другого телефону.

Для бізнес-клієнтів доступні такі сервіси, як "Віртуальна мобільна АТС" та Office 365.