Рада призначила керівника Апарату ВР

Народні депутати призначили Вячеслава Штучного керівником Апарату Верховної Ради, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення підтримало 315 народних депутатів (за мінімально необхідних 226 голосів для результативного голосування).

Фракція розглядала три потенційні кандидатури, серед яких – Вячеслав Штучний, який уже раніше обіймав цю посаду, а також чинні депутати фракції "Слуга народу" Олександр Копиленко та Павло Фролов.

"Слуга народу" як фракція монобільшості підтримала пропозицію висунути Вячеслава Штучного кандидатом на посаду керівника апарату Верховної Ради.