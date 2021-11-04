"Слуги" можуть провести з'їзд наприкінці листопада – Корнієнко

Політична партія "Слуга народу" може провести свій з'їзд 20 чи 27 листопада. Може вирішитися питання виключення з партії народного депутата Артема Дмитрука. Про це розповів керівник політичної сили Олександр Корнієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З'їзди проходять у нас у вихідні... У нас субот (у листопаді – ред.) не так багато залишилося: післязавтра (6 листопада – ред.) його точно не буде. Далі 13-те, 20-те чи 27-те... За тиждень з'їзд неможливо підготувати, бо це документи та конференції обласні, а от 20-те чи 27-ме як імовірні дати я б розглядав", – сказав Корнієнко журналістам у кулуарах парламенту в четвер.

Водночас, за його словами, на цьому з'їзді може вирішитися питання про виключення з партії народного депутата Артема Дмитрука, який раніше в одному з інтерв'ю заявив про своє розчарування "Слугою народу".