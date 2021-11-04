Дослідники з Великобританії визначили спадкові фактори розвитку гострого мієлоїдного лейкозу. Це один із найбільш підступних типів раку крові з високою летальністю, повідомляє Країна здоров'я.

Добре відомо, що часом гострий мієлоїдний лейкоз передається між представниками однієї сім'ї у різних поколіннях. Правда, генетичні форми хвороби трапляються досить рідко, і вчені ще погано розібралися в тому, через що вони виникають. Прогалину у цьому питанні вирішили заповнити в Університеті Ньюкасла. Виявилося, що у деяких регіонах ДНК є зміни чи варіації, які визначають небезпеку спадкового лейкозу.

Кілька тисяч пацієнтів із цією хворобою порівняли трохи більшою кількістю здорових людей. Загальне зіставлення ДНК показало існування двох генів, що мають варіації, які збільшують ймовірність розвитку гострого мієлоїдного лейкозу. Вперше наука продемонструвала, що ці варіації впливають ризик хвороби. Зроблено важливий крок назустріч розумінню спадкової форми захворювання.

Відомо, що імунна система відіграє важливу роль у захисті від багатьох інших видів раку. Але дослідження показало, що імунітет дуже важливий і при гострому лейкозі. Захворювання зустрічається у дітей та дорослих, але найчастіше діагностується у людей похилого віку. Зазначимо, що в переважній більшості випадків пацієнти не мають у минулому родичів, які страждали на таку ж хворобу.﻿