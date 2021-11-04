"Велике будівництво" облаштує вертолітні майданчики у 29 лікарнях

48 обласних лікарень заплановано оновити наступного року в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє Ділова столиця.

Більше половини з них отримають посадкові майданчики для санітарних гелікоптерів, заявив в ході форуму "Україна 30. Безпечна громада" заступник голови ОП та координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко.

"Ми будемо відбудовувати 48 обласних лікарень, як дитячих, так і дорослих. І найголовніше – для того, щоб ми разом із МВС та ДСНС могли допомагати людям, у 29 з цих лікарень будуть побудовані вертолітні майданчики саме для того, щоб швидко доставляти людей до лікарень" , — сказав він.

Крім цього, триває масштабне оновлення мережі автодоріг. Це в тому числі допомагає автівкам швидкої допомоги оперативніше добиратися до місця виклику, зазначив Тимошенко.

"Саме тому до кінця 2021 року буде оновлено (загалом з 2019 по 2021-ий) 13 тисяч кілометрів доріг. І вже до кінця 2024 року ми, сподіваємося, зможемо зробити 24 тисячі кілометрів. Це фактично усі дороги державного значення, а також багато з доріг, які перебувають на балансі обласних державних адміністрацій. І ще раз повторюсь: скорочення шляху проїзду швидкої допомоги, поліції, ДСНС, пожежників – це завдання, яке ми виконуємо" , — підкреслив заступник голови ОП.

Паралельно в рамках "Великого будівництва" діє проєкт із встановлення у медзакладах сучасної техніки. Держава та місцеві громади на умовах співфінансування надають лікарням апарати комп'ютерних томографів, УЗД, цифрові рентгени та ангіографи, пояснив Тимошенко. Цього року вдалося загалом комплексно оновити або звести "з нуля" 201 приймальне відділення та 600 амбулаторій.