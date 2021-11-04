Усик розповів, з ким би побився після реваншу з Джошуа

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик підтвердив, що йому цікавий бій з Тайсоном Ф'юрі, повідомляє УНІАН.

"Я зустрічався з багатьма великими британськими суперниками. Чесно кажучи, всі вони були чудові по-своєму, але я відчував, що Ентоні Джошуа був найцікавішим, особливо з урахуванням того, що потрібно було виграти три чемпіонські пояси. Мій виступ того вечора був, мабуть, найкращим, і якщо я зможу перемогти Джошуа вдруге, то я з нетерпінням чекатиму на зустріч з ще одним великим британським боксером. Це, звісно, Тайсон Ф'юрі" , - сказав Усик.

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