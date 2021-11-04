Мати Саакашвілі звернулася до Зеленського із проханням про допомогу

Мати колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Гіюлі Аласанія просить президента України Володимира Зеленського допомогти її синові та організувати його переправку в Україну для отримання лікування, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Здрастуйте. Я – мама Михайла Саакашвілі. Ми у відчайдушному становищі. Мого сина вбивають у мене на очах. Я хочу звернутися до пана Зеленського, який не раз і раніше нам допомагав. Але, зараз нам потрібна особливо його підтримка та його допомога. Потрібно якимось чином організувати переправку Міхеїла сюди, в Україну. Щоб тут він зміг отримати відповідне лікування, відповідну турботу і зміг якось вижити. У нього вже 35-й день голодування. Можете собі уявити?" – сказала вона у відеозверненні до президента, опублікованому на сторінці Саакашвілі у Facebook.

Мама Саакашвілі наголосила, що з її сином будь-якої миті може статися все, що завгодно.

"Але це нікого не турбує. Єдине, що йому пропонують – тюремна лікарня. Де немає відповідних фахівців, де немає взагалі жодних умов для лікування таких хворих. Я дуже на вас сподіваюся. На всіх вас – людей в Україні. На депутатів, і я звертаюся до влади України. Звичайно, передусім до пана Зеленського", – пояснила своє прохання мати Саакашвілі.

У свою чергу, уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова попросила керівництво Грузії забезпечити громадянинові України, експрезиденту Грузії Міхеїлу Саакашвілі належну медичну допомогу у зв'язку з критичним станом його здоров'я.

"Сьогодні отримала листа від громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України Міхеїла Саакашвілі. На 35-й день голодування Міхеїл повідомляє про критичний стан свого здоров'я, незадовільні результати аналізів, зроблених напередодні", - написала Денисова на своїй сторінці у Facebook .

Вона зазначила, що у 71-у річницю ухвалення Конвенції про захист прав людини та основних свобод, підписантом якої є і Республіка Грузія, продовжують застосовуватися тортури щодо громадян шляхом ненадання належної медичної допомоги.